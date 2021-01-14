Manisa'da sağlık çalışanlarının aşılaması pazartesi gününe kadar tamamlanacak - Son Dakika

Manisa'da sağlık çalışanlarının aşılaması pazartesi gününe kadar tamamlanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Manisa'ya gönderilen 19 bin doz aşıdan 3 bin 500'ü sağlık çalışanına vuruldu

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici:

"En geç pazartesi gününe kadar ilimizdeki tüm sağlık çalışanlarının aşılaması tamamlanmış olacak"

Aşı olan CHP eski Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer de tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti

MANİSA - Sağlık Bakanlığı tarafından ilk etap aşılamaları için Manisa'ya gönderilen 19 bin doz aşıdan 3 bin 500'ü sağlık çalışanlarına vuruldu. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici aşı olarak süreç hakkında bilgi verirken CHP eski Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer de vatandaşların aklında soru işareti kalmaması gerektiğini ve herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının tüm yurtta aşılanmasına devam edilirken Manisa'ya gönderilen 19 bin doz aşıdan 3 bin 500'ü öğle saatlerine kadar vuruldu. Manisa'da pandemi hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 35 aşı odası açılırken saat 16.20'de sistem üzerinden randevu alarak aşısını olmaya gelen Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici aşısını oldu. Aşı olmaya gelenler arasında bulunan CHP Manisa eski Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer de vatandaşların kesinlikle aklında soru işareti kalmaması gerektiğini ve ulaşabilen herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Biçer, "Sinovac aşımı oldum. Bugün sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı biliyorsunuz, risk grubundaki en riskli grup olduğumuz için. Sırayla diğer risk grupları da programlanarak aşılanacak. Ben kafasında soru işareti olan tüm vatandaşlarımız için söylüyorum lütfen ulaşabildiğiniz anda aşı olun. Bu enfeksiyondan her ne kadar yüzde yüz korumuyor olsa bile hastalandığımızda düşünün yoğun bakıma düşmemize engel bile olsa bu hepimiz için çok büyük bir kazanç olacak. Bizim hastalanmamızın daha düşük şiddette olması demek, daha az yayılması demek, can kaybımızın riske edilmemiş olması demek. Çok büyük bir kazanç bu bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Manisa'ya 19 bin doz aşı geldi

Merkezefendi Devlet Hastanesi 6 Nolu aşı odasında SinoVac aşısını olan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici aşı olduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Manisa'ya ilk etapta 19 bin doz aşı gönderildiğini kaydeden Dr. Yemenici, "Bugün sabah 08.00'den itibaren ilimizde sağlık sektöründe çalışan bütün arkadaşlarımıza randevu vererek aşılama çalışmalarımızı bütün hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde başladık. Şuana kadar sağlık sektöründe çalışan 3 bin 500 arkadaşımız aşılarını olmuş vaziyettedir. 1 ay sonra biz tekrar bir doz daha aşı olacağız. Dolayısıyla 2 doz aşıyla tam bir bağışıklık sağlanmış oluyor. Ben umut ediyorum ki kısa sürede ilimizde sağlık sektöründe çalışan herkesin aşılanacağına eminim. Nüfusumuzun yüzde 60'ını aşılamak gibi bir hedefimiz var. İnşallah sağlık personelimizle beraber sağlık altyapımız da buna çok müsait. Sistem çok güzel bir şekilde işlemekte. Ben bu aşamada sağlık personelimiz Covid-19'da sahada nasıl kahramanca mücadele ettiyse bu aşılama çalışmalarını da çok başarılı bir şekilde yapacaklarına eminim. Aşılama bir günde bitmez çünkü baya bir sağlık çalışanımız var. Aşılamada zorunluluk yok ama gördüğüm kadarıyla bütün sağlık sektöründe çalışan herkes aşı vurulmak için randevuya başvuruyorlar. Bizim amacımız en geç pazartesi gününe kadar sağlık çalışanlarımızın aşılanmasının tamamlanması. Kısa bir sürede bunun tamamlanmasını hedefliyoruz. Manisa'ya birinci doz için 19 bin doz aşı geldi. Daha sonra bir ay sonra ikinci doz aşılar için gelecek. Bakanlığımızı talimatına göre özellikle yaşlılar yurdunda kalan vatandaşlarımızla ilgili de bakanlığımız aşı gönderdikçe onların da aşılamalarına başlayacağız. Sistematik giden, herkesin hakkaniyet ölçüsünde aşılanacağı bir sistem. Dün Sayın Bakanımız da çok güzel ifade etti. 'Tünelin ucu göründü' dedi. Bugün de çok şükür hastanemizde tünelin ucunu aşılamayla birlikte görmüş olduk. Sağlık personelimiz de bu aşılamayla birlikte bir moral motivasyon edindi. Çünkü sahada cephenin en önünde çalışan arkadaşlarımız sağlık çalışanları. Onun için inşallah bu aşılama çalışmaları hızlı bir biçimde tamamlanarak toplumsal bağışıklığı sağlayacağız." diye konuştu.

" Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü"

Hastanelerimize, devlet hastanelerimize, özel hastanelerimize, özel hastanelere, üniversite hastanesine ve aile toplum sağlığı merkezlerine kadar aşılarımız gitti. Sağlık personellerimiz oralardan da randevularını alarak aşılarını oluyorlar ama hastanelere daha fazla bir teveccüh oluyor, hastanelerimizin alanları büyük. Mesela Merkezefendi Devlet Hastanesinde 35 tane aşılama odası açtık aynı anda. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımız çoğunlukla Merkezefendi Devlet Hastanesini ve Şehir Hastanesini tercih ettiler. Ayrıca bakanlığımız şöyle bir uygulama yaptı. İlçe sağlık müdürlüklerimizde çalışan arkadaşlarımız filyasyonda çalışıyorlar, zaman kaybı olmasın diye ilçe sağlık müdürlüklerinde de aşılamalar yapılıyor. İlçe sağlık müdürlüklerindeki aşılamalar hemen hemen bitti. Yüzde 90'ı bitmiş durumda. Yarın yüzde yüzü tamamlanmış olur. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü. Bu anlamda hastanelerimiz olsun, aile sağlığı merkezlerimiz olsun, özel hastaneler olsun, üniversiteler olsun çok kısa sürede 2. Aşama olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza olan uygulamayı da çok kısa bir sürede başmış olacağız. Pazartesiye kadar bütün sağlık çalışanlarımızın aşılanmasının tamamlanmasını bekliyoruz belki daha da önce bitebilir." dedi.

Alkışlı teşekkür

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici açıklamasının ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinin 10 aydır pandemi hastanesi olarak canla başla hiçbir aksaklığa neden olmadan mücadele ettiğini belirterek Başhekim Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren nezdinde tüm personele teşekkür ederek sağlık çalışanlarını alkışladı.