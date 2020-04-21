Manisa'da sağlık personeline meyve çantası ikramı - Son Dakika

Manisa Sağlık Çalışanları Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden meslektaşlarına meyve ikramında bulundu.

Dernek Başkanı Abdulkadir Utar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle üzerilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirtti.

Tüm sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık örneği göstererek çalıştığına dikkati çeken Utar, "Bizler hem sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak, hem de motivasyonlarını arttırmak amacıyla meyvelerden ikramlar hazırladık ve kendilerine taktim ettik. Meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve bu süreci güçlü sağlık ordumuzla birlikte aşacağız." diye konuştu.

Derneğin hazırladığı meyve çantaları, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesindeki sağlık çalışanlarına dağıtıldı.