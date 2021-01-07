Sağlık-Sen üyeleri özlük haklarında iyileştirme istedi - Son Dakika

Sağlık-Sen Manisa Şubesi üyeleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme talep etti.

Manisa Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyesi bir grup, "Sağlıkçı hakkını istiyor", "3600 ek gösterge hakkımız" şeklinde pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık hizmetine ulaşımın ve memnuniyetin artmasına rağmen sağlık çalışanlarının hak ettikleri değeri görmediğini savundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının aylardır izin kullanmadan fedakarca çalıştığını vurgulayan Irgatoğlu, "Hastalığa yakalanma riski yaklaşık 4 kat fazla olan kahramanlarımız, çocuklarından, ailelerinden ve de sevdiklerinden uzakta, iş yükünün kat kat arttığı, sahada personel ihtiyacının fazlasıyla hissedildiği bir dönemde, birçok sorunla da birlikte pandemiyle mücadeleye devam etmektedirler." dedi.

Özlük haklarında beklentilerini karşılayan iyileştirmelerin yapılmadığını dile getiren Irgatoğlu, sağlıkçıların tek tip istihdamla kadrolu olarak çalışmayı hak ettiğini dile getirdi.

Sağlıkçıların fedakarlıklarının alkışlarla ödenemeyeceğini aktaran Irgatoğlu, şunları kaydetti:

"Alın teri ve emeğimizin karşılığında, hakkımız olanı istiyoruz. Salgına karşı canlarını ortaya koyan, hiç durmadan çalışan, çorabına kadar terleyerek emek sarf eden, izin kullanmadan, sevdiklerinden uzak kalan ve yaptığı işe canını şahit kılan sağlık çalışanları enflasyona ezdirilmemelidir. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak fedakarca, ekip ruhu içinde insanımıza hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına, branş ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge getirilmeli, aylık en az 1000 lira seyyanen zam verilmeli ve insan onuruna yakışan, refah durumunu yükseltecek düzeyde net ve tek ödeme yapılmalıdır."