Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi

07.05.2022 17:21
Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 sahipsiz köpeğin telef edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede bulunan tavuk parçalarına yüksek dozda tarım ilacı karıştırıldığı tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 sahipsiz köpeğin telef edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede bulunan tavuk parçalarına yüksek dozda tarım ilacı karıştırıldığı tespit edildi.

Çökelek Mahallesi'nde 17 köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede bulduğu tavuk eti parçaları, inceleme için İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Burada yapılan analizde, etlerde yüksek düzeyde ve öldürücü nitelikte tarım ilacı bulunduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Çökelek Mahallesi ve çevresinde 18 Nisan'da 13 sahipsiz köpek telef olmuş halde bulunmuştu.

Bölgede zehirlenme belirtisi gösteren 9 köpek de Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmüştü. Burada tedavisine başlanan köpeklerden 4'ü kurtarılamamıştı.

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Salihli, Manisa, Tarım, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sahipsiz köpeklerin zehirli tavuk etinden öldüğü belirlendi - Son Dakika


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