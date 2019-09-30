Son Dakika Haberleri: Manisa'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası
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Manisa'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası

53 dakika önce

Manisa'da bir kuyumcu, sahte altınla dolandırıcılık yaptığını iddia ettiği kadından şikayetçi oldu.

Manisa'da sahte altınla dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Manisa'da bir kuyumcu, sahte altınla dolandırıcılık yaptığını iddia ettiği kadından şikayetçi oldu.

Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan Metin Güren, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce iş yerine gelen bir kadına, bozdurduğu 24 ayar altın bileziğe karşılık 6 bin 100 lira verdiğini söyledi.

Cuma namazına gideceği için başta bileziği detaylı incelemediğini anlatan Güren, "Dönüşte bileziğin gümüş üzerine altın kaplama olduğunu fark ettim. Daha sonra karakola giderek kadından şikayetçi oldum. Cuma namazına yetişmek için acele ettiğim için böyle bir talihsizlikle karşılaştım." diye konuştu.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, kuyumcuya giren kadının bileziği bozdurduktan sonra parayı alması ve iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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Manisa kuyumcuda bozdurulan sahte bilezik ile dolandırıcılık kamerada
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