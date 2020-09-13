Manisa'da sahte içki imal eden kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte içki yapan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir büfede sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Büfeyi işleten İsmail K'yi takibe alan ekipler, zanlının iş yeri, aracı ve evinde arama yaptı.

Aramada, 53,5 litre sahte rakı, 2 bin 350 litre üzüm şırası ve damıtma düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.