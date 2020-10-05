Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1820 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar ve Hasalan mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, toplam 1820 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler buldu.
Gözaltına alınan Ş.K, A.E. ve E.G. ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika