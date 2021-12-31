Manisa'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yılbaşı öncesi sahte alkollü içki yaprak satışa sunmaya hazırlanan kişilere yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 60 litre sahte şarap ile 100 litre sahte rakı ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan 3 farklı adrese İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi. Kayalıoğlu Mahallesi'nde M.A. ve Akhisar ilçe merkezinde S.T.'ye yönelik operasyonda 60 litre sahte şarap ile 100 litre sahte rakı ele geçirildi. Öte yandan operasyonda sahte içki üretiminde kullanılan düzeneklere de el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte rakı ve şaraptan numuneler alınırken gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(Barış Gezici-İHA)