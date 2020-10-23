Manisa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve JASAT Timleri, Durasıllı ve Yeşilkavak mahallelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, sahte ve kaçak oldukları belirlenen 100 kilo rakı, 1200 litre şarap ve 405 litre etil alkol ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

A.S. ve N.A. gözaltına alındı.