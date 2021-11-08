Manisa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ufuk B. (35) dün gece İbrahim Ağa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla içki içti.
Ardından 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden Ufuk B, sabah fenalaşması üzerine yakınları tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahalenin ardından Salihli ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Ufuk B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ufuk B'nin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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