Manisa'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Müdahalenin ardından Salihli ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Ufuk B. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ardından 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden Ufuk B, sabah fenalaşması üzerine yakınları tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk B. (35) dün gece İbrahim Ağa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla içki içti.

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