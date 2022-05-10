Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı

10.05.2022 16:05
Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Manisa'da yurt dışında yaşayan kişiye ait 30 milyon lira değerindeki araziyi sahte kimlikle satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Manisa'da yurt dışında yaşayan kişiye ait 30 milyon lira değerindeki araziyi sahte kimlikle satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Yunusemre Tapu Müdürlüğünde görevli tapu memuru Kemal Ökmen, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'ndeki arazinin satış işlemi sırasında, satıcının sunduğu kimlik belgesinden şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, yurt dışında yaşayan arazi sahibi adına sahte kimlik düzenlediği ve 30 milyon değerindeki 7 dönüm araziyi satmaya çalıştığı tespit edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, dolandırıcılığı önleyen tapu memuru Kemal Ökmen ile Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk, müdür yardımcıları Cengiz Çetin ve Şirin Çayır'a başarı belgesi verdi.

Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Tapu memurunun dikkati 30 milyonluk sahtekarlığı önledi Tapu memurunun dikkati 30 milyonluk sahtekarlığı önledi Manisa'da ambalaj fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı Manisa'da ambalaj fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:02:09. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da sahte kimlikle başkasının arazisini satmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement