Manisa'da saka kuşu avlayan kişiye 7 bin 95 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saka kuşu avlayan kişiye 7 bin 95 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ozanca Mahallesi'ndeki uygulama sırasında A.E'nin (46) ağ kurarak saka kuşu avladığını tespit etti.
Ekipler, 5 saka kuşu, bir tuzak ağı ve 3 kuş kafesine el koydu.
A.E'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 95 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 17:45 - Kaynak: AA
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