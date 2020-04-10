Manisa'da salgın tedbirlerini ihlal eden 34 kişiye para cezası - Son Dakika

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 34 kişiye para cezası uygulandı.

Manisa Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin dün yapılan denetimlerin sonuçlarını basınla paylaştı.



Buna göre, 9 Nisan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13'ü 20 yaşın altında 18 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

Şehirler arası yolcu taşıyan ve maske satışı yapan 4 kişi ile sosyal mesafeyi korumayan, toplum taşıma araçlarında yüzde 50'lik oturma düzenine uymayan 5 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca 14 günlük karantina süresine uymayan 7 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten adli ve idari işlem uygulandı.