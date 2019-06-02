Son Dakika Haberleri: Manisa'da saman yüklü tır devrildi
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Manisa'da saman yüklü tır devrildi

38 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman yüklü tır devrildi.

Manisa'da saman yüklü tır devrildi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman yüklü tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir istikametine giden Mehmet Ali Kaplan (45) idaresindeki 15 AAD 859 plakalı tır, Manisa kavşağında orta refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken saman balyalarının yola saçılması nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat yan yoldan sağlandı.
Yoldaki saman balyalarının kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:45 Kaynak: AA
İzmir, Turgutlu, Manisa, Güncel
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