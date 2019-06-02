Manisa'da saman yüklü tır devrildi
38 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman yüklü tır devrildi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:45 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde saman yüklü tır devrildi.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan İzmir
istikametine giden Mehmet Ali Kaplan
(45) idaresindeki 15 AAD 859 plakalı tır, Manisa kavşağında orta refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken saman balyalarının yola saçılması nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat yan yoldan sağlandı.
Yoldaki saman balyalarının kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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