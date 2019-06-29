Manisa'da saman yüklü tır yandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman yüklü tır, seyir halindeyken yandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saman yüklü tır, seyir halindeyken yandı.

Alınan bilgiye göre, Selendi'den Manisa yönüne giden Bilal Karaca (60) yönetimindeki 71 EV 486 plakalı saman yüklü tır, Manisa kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tırı yol kenarına park eden sürücü itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlerin yaklaşık 10 metre yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Turgutlu Belediye ekipleri iş makineleri ile samanları tırdan indirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 25 ton saman, zarar gördü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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