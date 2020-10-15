Manisa'da samanların arasında gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Sahte içkilere el koyan ekipler, içkilerin sahibi olduğu iddiasıyla Y.A.'yı gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte sahte içki bulunduğu bilgisini aldı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, samanların arasına gizlenmiş 2 ton sahte içki ele geçirildi.

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