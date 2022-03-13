Manisa'da sanayi esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika
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Manisa'da sanayi esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

13.03.2022 15:04
Manisa'da sanayi esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışladı.

Sanayi sitesinde bir tasarım firması sahibi olan Ahmet Can Çay öncülüğünde başlatılan kampanya ile sanayi sitesi esnafı bir araya gelerek gıda malzemesi bağışında bulundu.

Türk Kızılay Manisa Şubesi depolarında muhafaza edilen gıda kolileri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Sanayi sitesi esnaflarından olan ve bağış kampanyasını başlatan Ahmet Can Çay, amaçlarının, iyilikte ve hayırda yarışmak olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci de hayırda yarışmanın, muhtacın yüzünü güldürmenin paha biçilemeyecek kadar büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayın her yıl binlerce ihtiyaç sahibine yardımda bulunduğu hatırlatan Keresteci, "Türk Kızılay muhtacın kapısı ve sırtını dayadığı dayanaktır. Hayırseverlerimizin desteği ile her yıl binlerce aileye çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Manisalı sanayi sitesi esnaflarımıza duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Esnaflarımız tarafından bizlere emanet edilen gıda kolilerini ramazan ayı öncesinde kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

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Yunusemre, Kızılay, Manisa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da sanayi esnafından 100 aileye gıda kolisi yardımı - Son Dakika


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