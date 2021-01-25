Manisa'da şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Manisa'da şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu
25.01.2021 18:31
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen cipteki 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Sevil Ö'nün kullandığı 45 ED 977 plakalı cip, Uncubozköy Mahallesi yakınlarındaki orman yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Devrilen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Sevil Ö. ile yanındaki A.B, kazayı yara almadan atlattı.
Son Dakika Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Canlı anlatım Boş arazide cansız beden bulundu, geride ise onun ekmek teknesi kaldı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt