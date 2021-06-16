Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sargaç Mahallesinde 45 AEK 656 plakalı U.S.(19) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü U.S. ve yolcu E.A (18) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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