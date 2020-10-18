Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı - Son Dakika

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı
18.10.2020 22:51
Manisa'nın Kula İlçesinde devrildiği şarampolde takla atıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu.
Manisa'nın Kula İlçesinde devrildiği şarampolde takla atıp elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Uşak- İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi kavşağı mevkisinde, Düycane Karakaya'nın kullandığı 45 RA 4669 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Takla atıp elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü Karakaya ile araçtaki Sinan Karakurt (21) ve Mustafa Güçlü (19) yaralandı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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