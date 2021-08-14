Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.
İzmir- Uşak kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde Metin Sezer (45) idaresindeki 45 YB 5781 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve araçta sıkışan Yasemin Sezer (48) ile Nisan Sezer (16) Kula Devlet Hastanesine, sürücü Metin Sezer Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Sezer'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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