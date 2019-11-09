Son Dakika Haberleri: Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alaşehir'den Salihli istikametine giden Özgür Tangit (43) idaresindeki 45 KB 8644 plakalı otomobil, Piyadeler mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden Mehtap Tangit (43), Egehan Nazif Tangit (10), Halime Dilan Tangit (7) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alaşehir, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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