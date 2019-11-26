Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan çift, yola çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Kazada sürücü ile eşi Cennet Atılgan (68) yaralandı.

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