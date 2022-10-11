MANİSA'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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MANİSA'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

11.10.2022 14:19

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21) yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21) yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Kula- Alaşehir kara yolu Kula Göleti yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Muzaffer Akça, kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol çıkan minibüs, savrularak yol kenarındaki yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kemeri takılı olmayan Akça, minibüsten dışarı fırlayıp, altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsün altından kurtarılan Akça, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça, buradan da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma. kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Alaşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MANİSA'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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