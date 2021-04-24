Manisa'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Olay yerine çağrılan ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü F.A, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

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