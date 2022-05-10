Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilde sıkışan şoför Emir Kabak'ın itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılması
Yaralıların ambulanslara taşınması
Olay yeri
Manisa'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İzmir- Uşak kara yolu Esenyazı Mahallesi Kavşağı'nda, Emir Kabak'ın (34) kullandığı 45 YA 2333 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.
Sürücü Emir Kabak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rüstem Kabak (61) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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