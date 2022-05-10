Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.05.2022 16:49

Otomobilde sıkışan şoför Emir Kabak'ın itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılması Yaralıların ambulanslara taşınması Olay yeri Manisa'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan şoför Emir Kabak'ın itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılması

Yaralıların ambulanslara taşınması

Olay yeri

Manisa'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) – Manisa'nın Kula ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İzmir- Uşak kara yolu Esenyazı Mahallesi Kavşağı'nda, Emir Kabak'ın (34) kullandığı 45 YA 2333 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Sürücü Emir Kabak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Rüstem Kabak (61) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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