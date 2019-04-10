Manisa'da Savunma Sanayi İçin Görüşmeler Başladı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve desteklenmeye hak kazanan "Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde firmalara yönelik verilen eğitimler tamamlandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve desteklenmeye hak kazanan "Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde firmalara yönelik verilen eğitimler tamamlandı. Proje kapsamında yer alan firmalara danışmanlık hizmetleri verilmesi amacıyla ziyaretlere başlandı.



Zafer Kalkınma Ajansı tarafından Manisa için belirlenen Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına ulaşmak için başlatılan çalışma ile savunma sanayisinde tedarikçi olma potansiyeli bulunan firmalara Manisa Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda sağlanan danışmanlık hizmetleri ziyaretleri Metrosan firmasıyla başladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Faruk Durmaz, Manisa Savunma Sanayi Kümesi (MASTEK) Teknik Koordinatörü Kadir Çıtak ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi temsilcileri Cansu Uyar ile Buket Kaner Çelikel, Firma Genel Müdürü Zafer Çavuş, Koordinatör Burak Tülü ve Kalite Güvence Sorumlusu Burçin Tülü ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından heyetin ikinci durağı Sargözoğlu firması oldu. Ziyaret kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu, Mühendis İpek Sarıgözoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıgözoğlu, Kalıp Fabrikası Müdürü Zafer İpek ve Yan Sanayi Takip Sorumlusu Selçuk Tan ile görüşmeler gerçekleştirildi.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda nisan ayı boyunca sürecek görüşmelerde Manisa'da talaşlı imalat, döküm ve ekstrüzyon, elektronik kabin üretimi alanlarında faaliyet gösteren 23 firmaya ziyaret edilerek danışmanlık hizmeti verilecek. Yapılan bu ziyaretler ile savunma sanayine üretim yapabilecek nitelikteki işletmelere bu sektördeki ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikler kazandırılması, firmaların onaylı tedarikçi olabilmeleri için takip etmesi gereken süreçler hakkında danışmanlık yapılarak teknik, idari ve kalite yönetim yapılarında iyileştirme yapılması hedefleniyor. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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