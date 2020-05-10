Manisa'da şehit anneleri ile 100 yaş ve üzeri anneler unutulmadı - Son Dakika

Manisa'da kaymakamlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından il genelindeki şehit anneleri ile 100 yaş ve üzeri anneler ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.



Manisa'da 100 yaş ve üzeri 66 anne ile il genelindeki 159 şehit annesi ziyaret edilerek Anneler Gününde unutulmadılar.



100 yaş ve üzeri 66 anne ziyaret edildi



Kaymakamlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları, Manisa il genelinde yaşayan 100 yaş ve üzeri 66 anneyi ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya'da oluşturulan 'Cennet Anneleri' Hatıra Ormanında onlar için dikilen fidan sertifikaları ve hediyeleri takdim edilen asırlık çınarların Anneler Günleri kutlandı.



İl genelindeki 159 şehit annesi unutulmadı



Kaymakamlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları aynı zamanda il genelinde 159 şehit annesini de ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve Manisa Valisi Ahmet Deniz'in selamı iletilerek Anneler Günleri kutlandı, çiçek ve hediyeleri takdim edildi. - MANİSA