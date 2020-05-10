Manisa'da şehit anneleri ve 100 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerde bulunan şehit anneleri ile 100 yaşındaki Hayriye Akbaş'ı ziyaret etti.



İl Müdür Vekili Zehra Hoşgeldi ve ekipler, kent genelinde bulunan 159 şehit annesi ile 100 yaşındaki Hayriye Akbaş'ı ziyaret etti.



Şehit Ahmet Güreş'in Gürle Mahallesinde bulunan annesini ziyaret ederek hediye ve çiçek veren Hoşgeldi ve beraberindeki heyet, ziyaret esnasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle de sosyal mesafe kuralına uyarak eldiven ve maske kullanımına özen gösterdi.



Heyet ayrıca, Muradiye Mahallesi'nde bulunan 100 yaşındaki Hayriye Akbaş'ı da ziyaret ederek, Sakarya'da adına dikilen fidan sertifikasını teslim etti.