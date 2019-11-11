Son Dakika Haberleri: Manisa'da şehit annesi toprağa verildi
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Manisa'da şehit annesi toprağa verildi

7 saat önce

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1995 yılında terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Kemal Davulcu'nun annesi Cennet Davulcu hayatını kaybederken, Davulcu gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Manisa'da şehit annesi toprağa verildi, System.String[]

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1995 yılında terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Kemal Davulcu'nun annesi Cennet Davulcu hayatını kaybederken, Davulcu gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Tunceli'nin Hozat ilçesinde 1995 yılında terör örgütü PKK üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Kemal Davulcu'nun annesi Cennet Davulcu hayatını kaybetti. Şehit annesi Cennet Davulcu'nun cenazesi bugün Karakozan Mahallesindeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı Karakozan Camisine getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit annesi Davulcu şehit olan oğlu Nevzat Davulcu'nun yanına defnedildi.


İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt'un kıldırdığı cenaze namazına İlçe Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve çok vatandaş katıldı. - MANİSA

Jandarma, Tunceli, Hozat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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