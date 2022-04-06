Manisa'da şehit polisler anıldı - Son Dakika
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Manisa'da şehit polisler anıldı

06.04.2022 17:57
Manisa'da şehit polisler anıldı

Manisa'daki şehit polisler, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kabirleri başında anıldı.

Manisa'daki şehit polisler, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kabirleri başında anıldı.

Manisa Polis Şehitliğinde düzenlenen programda şehit polisler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programda Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve il emniyet müdür yardımcıları ile emniyet mensupları, şehit mesai arkadaşları için dua etti, kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programına kurum müdürleriyle şehit polislerin aileleri de katıldı.

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Manisa, Şehit, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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