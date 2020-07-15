Manisa'da şehitlerin anısına 251 okula 251 fidan - Son Dakika

Manisa'da şehitlerin anısına 251 okula 251 fidan
Manisa'da şehitlerin anısına 251 okula 251 fidan Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılmak istenen 15 Temmuz darbe girişimini önlemek amacıyla şehit düşen 251 vatandaşın anısında 251 okula birer fidan dikildi.
Manisa'da şehitlerin anısına 251 okula 251 fidan
MANİSA - Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılmak istenen 15 Temmuz darbe girişimini önlemek amacıyla şehit düşen 251 vatandaşın anısında 251 okula birer fidan dikildi.
Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Manisa il genelindeki 251 okula darbe girişimi sırasında şehit düşen 251 şehit anısına fidan dikildi. Manisa Şehitler İlköğretim Okulunda düzenlenen törende FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok adına fidan dikildi. Olçok adına dikilen fidanı toprakla buluşturan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, daha sonra fidana can suyunu verdi. Törende konuşan Vali Karadeniz, "4 yıl önce bugün ülkemiz bir kargaşaya kaos dönemine sürüklenerek belki bütün emperyal güçlerin bölgede gerçekleştirmek istediği hayallerine yol açmak maksadıyla FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin yıl dönümü. Bugün aynı zamanda bu darbe teşebbüsüne karşı milletimizin sivil, asker, polis el ele vererek cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan tüm fertlerin el ele vererek onların kursaklarında bıraktığı günün yıl dönümü. 251 şehidimiz adına bugün 251 fidan dikiliyor. 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok adına fidanı burada toprakla buluşturduk. Fidanımız burada yeşerdikçe demokrasimiz de cumhuriyetimiz de yeşerecek güçlenecek. Hainler emellerine de hiçbir zaman kavuşamayacak. Biz yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:32 Kaynak: İHA
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