Yazılım Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Özçevik de öğrencilerin ders programı kapsamında ortaya attıkları projenin bugün hayata geçtiğini, aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak adına güzel bir çalışma yapıldığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç , yaptığı konuşmada şehitliği ziyaret edenlerin kabristanların üzerinde bulunan QR kodlarını cep telefonlarıyla okutarak şehit hakkında bilgiler alabildiğini, projenin Manisa ve sonrasında tüm ülkede yaygınlaşabilmesi için adım atacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da şehitlikler için QR kod projesi - Son Dakika

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