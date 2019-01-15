Manisa'da Sel Mağdurlarına 3 Öğün Sıcak Yemek
1 saat önce
Şehzadeler Belediyesi, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı iş birliği ile geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanak yağış sonrası yaşanan su taşkınlarında evleri zarar gören vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
Şehzadeler Belediyesi
, Kızılay
ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı iş birliği ile geçtiğimiz hafta meydana gelen sağanak yağış sonrası yaşanan su taşkınlarında evleri zarar gören vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde Manisa
'da etkili olan sağanak yağışların ardından maddi olarak zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun çalışmalar yürüten Şehzadeler Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi içinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Şehzadeler Belediyesi, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma vakfının yaptığı ortak çalışma ile Şehzadeler Belediyesine ait Akpınar
Mahallesi Taziye ve Kültür Evinde vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlandı.
Afet bölgesinde hayat şartlarının normale dönene kadar bu çalışmanın süreceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik
, "Bölgemizde geçtiğimiz hafta sonun itibarı ile yaşanan su baskınlarından zarar gören vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesi için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bu bağlamda ekiplerimiz zarar görmüş olan yerlerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bunun yanı sıra Akpınar ve Kazım Karabekir
Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarının devam ettirebilmeleri içinde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi noktasında hızlı bir şekilde çalışmalar yürüttük. İlk gün vatandaşlarımızın evlerine ekmek dağıtımını yapmıştık. Şimdi de belediyemiz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Kızılay ile birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışma ile Akpınar Mahallemizdeki Taziye ve Kültür Evinde günlük bin kişilik 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başladık. Bu çalışmada bölgede hayat normale dönene kadar devam edecek" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:44 Kaynak: İHA
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