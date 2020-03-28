Manisa'da semt pazarına korona virüs düzenlemesi - Son Dakika
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Manisa'da semt pazarına korona virüs düzenlemesi

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haftada bir gün kurulan perşembe pazarı yoğunluğun azaltılması amacıyla 30 Mart itibariyle haftanı haftanın 7 günü açık olacak.

Manisa'da semt pazarına korona virüs düzenlemesi, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haftada bir gün kurulan perşembe pazarı yoğunluğun azaltılması amacıyla 30 Mart itibariyle haftanı haftanın 7 günü açık olacak.


Korona virüse karşı Şehzadelerde alınan önemlere ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında yapılan toplantıya katılan Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, akabinde Pazarcılar Odası yetkilileri ve belediyenin ilgili birimleri ile bir araya gelerek, alınacak tedbirleri değerlendirdi.


Şehzadeler Belediyesi olarak mesai mevhumu dinlemeden vatandaşları için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çelik "Bilindiği gibi dünya çapında Kovid 19 adı verilen bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgından ülkemizin ve şehrimizin en az etkilenmesi, vatandaşlarımıza bir zarar gelmemesi için kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Şehzadeler Belediyesi olarak bütün imkanlarımı seferber etmiş durumdayız. Bugün sabah Valimiz Sayın Ahmet Deniz başkanlığında yine tedbirlere iliklin bir toplantı yaptık. Akabinde de kendi ekiplerimiz ile bir araya geldik. Bir takım yeni kararlar aldık" dedi.


Perşembe pazarı haftanın yedi günü kurulacak


Alınan kararlara değinerek sözlerini sürdüren Başkan Çelik "Bilindiği gibi Kovid 19 ile mücadelede sosyal mesafeyi korumak büyük bir önem arz ediyor. İnsanlarımızın çok fazla bir araya gelmemesi, yakın temasta bulunmaması önemli. Tabi bir yandan da hayat devam ediyor. İnsanlarımız temel gıda ihtiyaçlarını temin için pazaryerlerine gidiyor. Haftada bir gün kurulan semt pazarlarında bu nedenle bir yoğunluk oluşuyor. Bu yoğunluğu azaltmak için 30 Mart 2020 tarihinden itibaren ilçemizde kurulan en büyük pazarlarımızdan biri olan Perşembe Pazarı haftanın yedi günü kurulacak ve halkımıza saat 19: 00'a kadar hizmet verecek. Pazarımız da tezgah açan esnaf kardeşlerimiz de dönüşümlü olarak tezgah açacaklardır. Bir hafta esnafımızın yarısı tezgah açarken ikinci hafta kalan diğer yarısı tezgah açacak. Tezgahlar arasında en az 3'er metre mesafe olacak. Böylece halkımız kalabalık bir pazar yerine girmiş olmayacak. Aynı şekilde ilçemizde kurulan Alaybey Pazarı da cumartesi ve pazar günleri halkımıza hizmet verecek. Bir diğer pazarımız Nurlıpınar Pazarımız da cumartesi ve pazar günleri halkımıza hizmet verecek. Tezgah açan pazarcı esnafımız da hijyen kurallarına azami özen gösterecek. Alınan kararlara riayet edilerek inanıyorum ki bu salgından hep birlikte en kısa sürede kurtulacak ve rahat güzel günlere kavuşacağız. Allah milletimizi ve tüm insanlığı bu virüsten muhafaza etsin" diye konuştu.


Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener de alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek "Pazarcı esnafı olarak bizler alınan kararlara uymak ve halkımızın sağlığını korumak zorundayız. Biz halkımızın sayesinde çoluk çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Onların sağlığı için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:35 Kaynak: İHA

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