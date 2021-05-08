MANİSA'DA SEMT PAZARLARINA AKIN - Son Dakika

MANİSA'da, yayınlanan genelge sonrası bugün açılan semt pazarları girişinde yoğunluk oluştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan tam kapanma kararlarıyla açılmasına izin verilmeyen semt pazarları, İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar yerleri' genelgesiyle, 8 ve 15 Mayıs'ta, 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına karar verildi. Genelge kapsamında Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 5 farklı noktada semt pazarları kuruldu. Tezgahlarda sadece yaş meyve, sebze ve fide satışlarına izin verildi. Vatandaşlar yaklaşık 1 hafta sonra ilk kez kurulan pazarlara akın etti. Yoğunluğun oluştuğu pazarlara girişler, polis kontrolünde tek tek sağlandı. Pazar önünde metrelerce kuyruk oluştu.