Manisa'da Serdar imzaladı
2 saat önce
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde, geçen sezon Altınordu forması giyen golcü Serdar Deliktaş'la anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:55 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor
dış transferde, geçen sezon Altınordu
forması giyen golcü Serdar Deliktaş
'la anlaştı. Spor Toto Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli santrfor Manisa temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Şampiyonluk için Manisa ekibini tercih ettiğini dile getiren 32 yaşındaki forvet, transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir aileye geldim. Biz de elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız" dedi. Serdar Deliktaş kariyerinde Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor
, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep
gibi kulüplerde top koşturdu. Serdar geçen sezon Altınordu'da 6 gol attı.
- Manisa
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