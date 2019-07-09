Son Dakika Haberleri: Manisa'da Serdar imzaladı
Son Dakika Spor Haber

Manisa'da Serdar imzaladı

2 saat önce

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde, geçen sezon Altınordu forması giyen golcü Serdar Deliktaş'la anlaştı.

Manisa'da Serdar imzaladı, System.String[]
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor dış transferde, geçen sezon Altınordu forması giyen golcü Serdar Deliktaş'la anlaştı. Spor Toto Süper Lig tecrübesi de bulunan deneyimli santrfor Manisa temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Şampiyonluk için Manisa ekibini tercih ettiğini dile getiren 32 yaşındaki forvet, transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir aileye geldim. Biz de elimizi taşın altına sonuna kadar koyacağız. İnşallah sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız" dedi. Serdar Deliktaş kariyerinde Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep gibi kulüplerde top koşturdu. Serdar geçen sezon Altınordu'da 6 gol attı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:55 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Deliktaş, Altınordu, Manisa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bomba sanıldı, öğrencilerin deney düzeneği çıktı Kinsey Wolanski, Kupa Amerika Finali öncesi yakalanıp gözaltına alınmış Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama Volkan'dan eşi Zeynep Demirel için doğum günü paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Serdar imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]