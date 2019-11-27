Manisa'da Serdar rekora koşuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK'da forvet Serdar Deliktaş, kişisel gol rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Son olarak iç sahada 3-0 galibiyetle sonuçlanan Amed Sportif maçında attığı golle toplam gol sayısını 12'ye çıkaran Serdar, 1 gol daha atması halinde liglerde kariyer rekorunu egale edecek. Gol krallığı yarışında ikinci sırada olan Serdar, ligde 14 gole ulaştığında bireysel olarak en skorer sezonunu geçirmiş olacak.

2010-11 sezonunda o zamanki ismiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da 1'inci Lig'de 13 gol atan Serdar, aynı takımla aynı ligde 2012-13'te 12 gol, 2013-14'te 11 gol kaydetti. Daha sonra oynadığı kulüplerde çift haneli rakamları göremeyen Serdar, bu sezon siyah-beyazlı formayla eski günlerine döndüğünü gösterdi. Tecrübeli santrfor kupada attığı goller de dahil edildiğinde bir sezonda en fazla 16 gol attı.