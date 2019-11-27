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Manisa'da Serdar rekora koşuyor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK'da forvet Serdar Deliktaş, kişisel gol rekorunu kırmaya çok yaklaştı.

Manisa'da Serdar rekora koşuyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Manisa FK'da forvet Serdar Deliktaş, kişisel gol rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Son olarak iç sahada 3-0 galibiyetle sonuçlanan Amed Sportif maçında attığı golle toplam gol sayısını 12'ye çıkaran Serdar, 1 gol daha atması halinde liglerde kariyer rekorunu egale edecek. Gol krallığı yarışında ikinci sırada olan Serdar, ligde 14 gole ulaştığında bireysel olarak en skorer sezonunu geçirmiş olacak.

2010-11 sezonunda o zamanki ismiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da 1'inci Lig'de 13 gol atan Serdar, aynı takımla aynı ligde 2012-13'te 12 gol, 2013-14'te 11 gol kaydetti. Daha sonra oynadığı kulüplerde çift haneli rakamları göremeyen Serdar, bu sezon siyah-beyazlı formayla eski günlerine döndüğünü gösterdi. Tecrübeli santrfor kupada attığı goller de dahil edildiğinde bir sezonda en fazla 16 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Serdar Deliktaş, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:00 Kaynak: DHA
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