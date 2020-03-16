Manisa'da servis otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da servis otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

Manisa'da servis otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 8 yaralı

6 saat önce

MANİSA'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün öndeki servis minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Manisa'da servis otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 8 yaralı, System.String[]

MANİSA'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün öndeki servis minibüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Fatih Köprülü alt geçidi yakınlarında meydana geldi. Mimar Sinan Bulvarı'ndan İzmir yönüne giden A.F.'nin (42) kullandığı 45 J 1476 plakalı servis otobüsü, sürücü şerit değiştirirken aynı yöne giden H.K. (39) yönetimindeki 45 J 1294 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otobüs ve minibüsteki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
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