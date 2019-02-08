Manisa'da Sevgililer Günü Hazırlığı

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine hediye dağıtacak.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilerine hediye dağıtacak.



Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 14 Sevgililer Günü dolayısıyla ziyaretçileri için kazandıran etkinlikler düzenleyecek. 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş merkezinde aynı günde ve tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişler, 'Hediye Ağacı'ndan bir zarf seçme fırsatı kazandıracak. Televizyondan cep telefonuna, çift kişilik sinema biletinden romantik yemeklere yüzlerce hediyeden birine anında sahip olmak isteyenleri bekleyen Hediye Ağacı, 14 Şubat Sevgililer Günü alışverişlerine kazanç katacak.



Hediye Ağacı'nın yanı sıra güne özel dekorları ve 'Aşk Salıncağı'yla da dikkat çeken Forum Magnesia, hem görsel hem de eğlenceli bir kampanyaya ev sahipliği yapacak.



Alışveriş merkezi yönetimi alışverişini anında kazanca çevirmek isteyen herkesi Forum Magnesia'ya davet etti. - MANİSA

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