Manisa'da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa'da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat'ta başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Manisa'da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat'ta başlıyor

6 saat önce

Manisa bu yıl ilk defa 7-16 Şubat tarihleri arasında Fuar Merkezi'nde, Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günlerine ev sahipliği yapacak.

Manisa'da Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat'ta başlıyor, System.String[]

Manisa bu yıl ilk defa 7-16 Şubat tarihleri arasında Fuar Merkezi'nde, Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günlerine ev sahipliği yapacak.


Manisa'da alışveriş, lezzet ve eğlence dolu günler başlıyor. Manisa'nın bu yıl ilk defa ev sahipliği yapacağı Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri 7 Şubat Cuma günü Manisa Fuar Merkezinde açılıyor. Sevgililer gününe özel birbirinden farklı hediyelik eşyaların da yer alacağı etkinlikte yöresel lezzetler de Manisalılarla buluşacak.


Sevgililer Günü ve Yöresel Ürün Günleri, 16 Şubat Pazar gününe kadar 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MANİSA

Sevgililer Günü, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
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