Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor

16.04.2021 00:08
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat yasaklarının denetlendiği uygulamalar, ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat yasaklarının denetlendiği uygulamalar, ülke genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de başladı. Manisa'nın Uşak yönünden girişte ilk ilçesi olan Kula'da, jandarma ve polis ekipleri, araçları tek tek durdurup kontrol yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar ile, ülke genelinde Ramazan aynın ilk 2 haftasında kısmi kapanma dönemi başladı. Vaka artış hızını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayımlanarak, kısmi kapanma dönemin uygulanacak tedbirler tek tek belirtildi. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde, tüm illerde seyahat yasağının denetlendiği kontrol noktaları oluşturuldu.

Uşak yönünden girişte Manisa'nın ilk ilçesi olan Kula'da da, İzmir- Ankara D300 karayolunda jandarma ve polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yoğunlaştırılmış dinamik denetim kapsamında her iki istikamette de seyahat eden araçları tek tek durdurup izin belgelerini kontrol eden ekipler, aksi bir durumla karşılaştıklarında cezai işlem uyguluyor. Kısmi kapanma dönemi boyunca sürecek olan denetlemeler kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde kontroller devam edecek.

Öte yandan, Kula'da bugün itibari ile başlayan denetlemelere, İlçe Emniyet Müdür Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam ve Gökçeören Jandarma Karakol Komutanı Umut Mercan bizzat katıldı. Denetleme esnasında durdurulan araçlarda tek tek kontrol yapan amirler, geniş kapsamlı olarak yürütülen denetlemeleri de organize etti. - MANİSA

Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor
Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor

Jandarma, Hisarcık, Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da seyahat eden araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika


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