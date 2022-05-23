Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

23.05.2022 17:03

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fenalaşan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde fenalaşan seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 06 PPA 21 plakalı aracın sürücüsü Orhan Hasar (60), seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Karşı şeride geçen hafif ticari araç, kaldırıma vurarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürüyor.

Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
Seyir halinde fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: AA

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