Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada - Son Dakika

Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çocuğun seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yol savrulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çocuğun seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yol savrulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılmasıyla 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunun yola düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, otomobilden düşen çocuğu arkadan gelen aracın sürücüsünün fark ederek yavaşladığı görülüyor. Yakınları tarafından yerden kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu da görüntüye yansıyor.

Konuyla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada hastenelere başvuru yapılmadığı, sürücünün tespiti için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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