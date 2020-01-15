Manisa'da seyir halindeki otomobilden çocuğun düşme anı kamerada - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir çocuğun seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yol savrulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sobran Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden bir otomobilin virajı aldığı sırada arka kapısının açılmasıyla 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunun yola düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, otomobilden düşen çocuğu arkadan gelen aracın sürücüsünün fark ederek yavaşladığı görülüyor. Yakınları tarafından yerden kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu da görüntüye yansıyor.

Konuyla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada hastenelere başvuru yapılmadığı, sürücünün tespiti için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.