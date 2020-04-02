Manisa'da seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika

Manisa'da seyir halindeki tır alev aldı

Salihli ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Salihli ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmir istikametine gitmekte olan Savaş Çalık idaresindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıdı yüklü tır, İzmir- Ankara Karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü Çalık, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürürken, tırda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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