Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika
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Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu

09.06.2022 23:48

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Sürücüsünün son anda kendini kurtardığı yangında tırın ön kısmı tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde, Alaşehir'den Kula yönüne giden Süleyman Yakıcı yönetimindeki 31 R 7632 plakalı tır, saat 20.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle ön tarafından yanmaya başladı. Tır sürücüsü kendisini dışarıya atarak kurtulurken, tırın ön kısmı tamamen yandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmadı. Maddi hasarın oluştuğu yangın nedeniyle Alaşehir – Kula karayolu yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı. Yangın söndürüldükten sonra, polisler yolu kontrollü olarak, ulaşıma açtı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

(Hüseyin Keskin - İHA)

Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu
Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tır yandı, sürücü son anda kurtuldu - Son Dakika

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