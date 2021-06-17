- Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal:

"Üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz"

MANİSA - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde sezon başlamadan erkenci hasat yapıldı. Aynı bitkiden haziran ve kasım ayları olmak üzere yılda iki defa ürün alınan projeyle, piyasada üzümün bulunmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edilebilecek.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ismini üreticilerin belirlediği Spil Karası üzüm çeşidi, aynı zamanda sera ortamında topraksız olarak da yetiştirildi. Serada topraksız üzüm yetiştiriciliği araştırma projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Erkenci bir tür olan Spil Karası ve Trakya İlkeren üzüm çeşidinin serada topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Piyasada üzümün bulunmadığı haziran ve kasım aylarında yapılan üzüm hasadıyla piyasaya üzüm arz edilmesi hedefleniyor.

Haziran ayının ortasında üzüm hasadına başlandığını belirten Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Haziran ayının ortasında ilk haşatımıza başlatıyoruz. Şu an kapalı sistem tam kontrollü uzaktan erişim sağlanabilen sera içerisindeyiz. Çalışmamız halen devam ediyor. Bu yıl 3. verimini alacağız ve üreticimize net önerilerde bulunabileceğiz. Erken dönemde örtü altında serada üzüm hasadını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu serada yaklaşık 2 aylık bir erkencilik sağlıyoruz. Birim alanda açıktaki yetiştiriciliğe göre ilk hasatta aynı oranda yaklaşık bir üzüm hasadını yapabiliyoruz. Buradaki diğer amacımız ise bir yılda 2 defa hasat yapabilmek. Bir haziran ayında bir de kasım ayı sonu aralık ayı başlarında ikinci bir hasadı gerçekleştirerek birim alandan da daha fazla gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık ilk hasatla beraber açıktaki yetiştiriciliğe yakın bir verim değeri alıyoruz. İkinci hasatta da yaklaşık 3'te 1'i kadar elde ettiğimiz verim tamamen artı değer yazıyor. Daha fazla gelir elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seranın tam kontrollü olduğunu ifade eden Ünal, "Aynı zamanda burası tam kontrollü bir sera. Bitkilere uyguladığımız bütün girdi tamamen kontrol altında ve bitkinin isteği doğrultusunda veriliyor. Aynı zamanda drenaj kanallarından verdiğimiz gübre ve suyu tahliye edip, bu gübre ve suyun tekrar eksiklerini tamamlayarak kapalı bir sistem şeklinde tekrar bitkimize uygulama şansımız var" ifadelerini kullandı.

"Çok umutlu olduğumuz bir üzüm çeşidi"

Hem kalite anlamında hem de verim anlamında rekabet edebilecek bir üzüm çeşidi olduğunu söyleyen Ünal, "Şu anda Spil Karası erkenci çeşidimizde hasada başladık. Spil Karası Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından daha önce tescil edilmiş ve ismi de üreticilerimize anket yoluyla belirlenmiş erkenci bir tür. Çok umutlu olduğumuz bir üzüm çeşidi. Hem kalite anlamında hem de verim anlamında piyasada ticari anlamda yetişen en erkenci üzüm çeşitleriyle rekabet edebilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin serada üzüm yetiştiriciliği araştırmasının sonuçlarını merak ettiğini belirten Ünal, "Şu anda bu seramızın sonuçlarını bize soran birçok üreticimiz mevcut. Özellikle tarıma uygun olmayan ya da daha az uygun olan, iklim olaylarından çok etkilenen arazilerde bu tarz bir eğilim mevcut. Biz üreticilerimize bu araştırmaların sonucunu beklemelerini rica ediyoruz. Biz önümüzdeki ikinci hasadı yaptıktan sonra üreticilerimize reçete şeklinde net önerilerde bulunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Toprak Özcan, "Projemiz kapsamında 3'ü anaçeşit olmak üzere 6 farklı çeşitle beraber toplamda 9 çeşit üzümde yetiştiriciliği deniyoruz. Spil Karası üzüm çeşidinde geçen sezonda 4-4,5 ton civarında bir verim elde ettik. Trakya İlkeren çeşidinde ise buna yakın değerlerde oldu. İlk değerleri ağırlıklı olarak yüzde 70 bir değeri kapsarken ikinci döngüde çeşide göre yüzde 50, yüzde 30'u kadar verim değeri alıyoruz" diye konuştu.