Üye Girişi
Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı - Son Dakika

Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı

17.06.2021 21:04

- Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: "Üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz" Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlanan serada topraksız...

- Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal:

"Üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz"

MANİSA - Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde sezon başlamadan erkenci hasat yapıldı. Aynı bitkiden haziran ve kasım ayları olmak üzere yılda iki defa ürün alınan projeyle, piyasada üzümün bulunmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edilebilecek.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ismini üreticilerin belirlediği Spil Karası üzüm çeşidi, aynı zamanda sera ortamında topraksız olarak da yetiştirildi. Serada topraksız üzüm yetiştiriciliği araştırma projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Erkenci bir tür olan Spil Karası ve Trakya İlkeren üzüm çeşidinin serada topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Piyasada üzümün bulunmadığı haziran ve kasım aylarında yapılan üzüm hasadıyla piyasaya üzüm arz edilmesi hedefleniyor.

Haziran ayının ortasında üzüm hasadına başlandığını belirten Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Haziran ayının ortasında ilk haşatımıza başlatıyoruz. Şu an kapalı sistem tam kontrollü uzaktan erişim sağlanabilen sera içerisindeyiz. Çalışmamız halen devam ediyor. Bu yıl 3. verimini alacağız ve üreticimize net önerilerde bulunabileceğiz. Erken dönemde örtü altında serada üzüm hasadını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylece üretim sezonunu açarak üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu serada yaklaşık 2 aylık bir erkencilik sağlıyoruz. Birim alanda açıktaki yetiştiriciliğe göre ilk hasatta aynı oranda yaklaşık bir üzüm hasadını yapabiliyoruz. Buradaki diğer amacımız ise bir yılda 2 defa hasat yapabilmek. Bir haziran ayında bir de kasım ayı sonu aralık ayı başlarında ikinci bir hasadı gerçekleştirerek birim alandan da daha fazla gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık ilk hasatla beraber açıktaki yetiştiriciliğe yakın bir verim değeri alıyoruz. İkinci hasatta da yaklaşık 3'te 1'i kadar elde ettiğimiz verim tamamen artı değer yazıyor. Daha fazla gelir elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seranın tam kontrollü olduğunu ifade eden Ünal, "Aynı zamanda burası tam kontrollü bir sera. Bitkilere uyguladığımız bütün girdi tamamen kontrol altında ve bitkinin isteği doğrultusunda veriliyor. Aynı zamanda drenaj kanallarından verdiğimiz gübre ve suyu tahliye edip, bu gübre ve suyun tekrar eksiklerini tamamlayarak kapalı bir sistem şeklinde tekrar bitkimize uygulama şansımız var" ifadelerini kullandı.

"Çok umutlu olduğumuz bir üzüm çeşidi"

Hem kalite anlamında hem de verim anlamında rekabet edebilecek bir üzüm çeşidi olduğunu söyleyen Ünal, "Şu anda Spil Karası erkenci çeşidimizde hasada başladık. Spil Karası Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından daha önce tescil edilmiş ve ismi de üreticilerimize anket yoluyla belirlenmiş erkenci bir tür. Çok umutlu olduğumuz bir üzüm çeşidi. Hem kalite anlamında hem de verim anlamında piyasada ticari anlamda yetişen en erkenci üzüm çeşitleriyle rekabet edebilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin serada üzüm yetiştiriciliği araştırmasının sonuçlarını merak ettiğini belirten Ünal, "Şu anda bu seramızın sonuçlarını bize soran birçok üreticimiz mevcut. Özellikle tarıma uygun olmayan ya da daha az uygun olan, iklim olaylarından çok etkilenen arazilerde bu tarz bir eğilim mevcut. Biz üreticilerimize bu araştırmaların sonucunu beklemelerini rica ediyoruz. Biz önümüzdeki ikinci hasadı yaptıktan sonra üreticilerimize reçete şeklinde net önerilerde bulunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Toprak Özcan, "Projemiz kapsamında 3'ü anaçeşit olmak üzere 6 farklı çeşitle beraber toplamda 9 çeşit üzümde yetiştiriciliği deniyoruz. Spil Karası üzüm çeşidinde geçen sezonda 4-4,5 ton civarında bir verim elde ettik. Trakya İlkeren çeşidinde ise buna yakın değerlerde oldu. İlk değerleri ağırlıklı olarak yüzde 70 bir değeri kapsarken ikinci döngüde çeşide göre yüzde 50, yüzde 30'u kadar verim değeri alıyoruz" diye konuştu.

Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı
Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı
Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı
Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı

Haziran, Manisa, Kasım, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 20:12 "Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı
HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim 20:09 HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış 19:26 HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı 18:03 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in yeni imajı beğeni topladı HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu 16:46 HDP binasına saldıran şüphelinin paylaşımları kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren haber: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaşıldı         
21:21
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı         
20:40
Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı         
20:12
HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada         
19:47
Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli         
18:27
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı         
18:06
Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor         
17:46
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor Pasta ustası olmak için 14 yaşında evden kaçtı, şimdi ürünlerini birçok ülkeye ihraç ediyor         
15:28
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 22:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da sezonun ilk hasadı serada yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement