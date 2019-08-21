Manisa'da sezonun ilk üzümü borsaya geldi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 2019-2020 çekirdeksiz kuru üzüm sezonunda borsaya ilk getirilen kuru üzüm kilogramı 240 liradan satıldı.



Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret Borsası, 2019-2020 çekirdeksiz kuru üzüm sezonunu düzenlediği törenle borsa hizmet binasında dualarla açtı. Ahmetli ilçesinden üretici Mehmet Suna'nın getirdiği 50 kilogram çekirdeksiz kuru üzüm açık arttırmayla satıldı. Salihli Tuğrul Tarım adına Sergen Tuğrul tarafından açık artırmada 50 kilogram üzüm kilosu 240 liradan 12 bin liraya alındı. Üzümün geliri ise ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna bağışlandı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, "Temmuz ayı sonu itibariyle borsalarımızda yapılan çekirdeksiz kuru üzüm tescil miktarı yaklaşık 260 bin ton. Salihli Ticaret Borsası'nda ise 61 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün tescil edilmiştir. Tescil edilen üzümün 235 bin tonunun ihraç edildi. Bunun karşılığında 467 milyon dolar dolar ülkemize girdi sağlanmıştır. Sağlanan bu yüksek milli gelir hacminin alt yapısında ise üreticilerimizin, tüccarımızın, sanayicimizin, ihracatçımızın, ilgili kurumlarımızın yoğun emek ve çabaları yer almaktadır. Bu nedenle çiftçimizin emeğinin karşılığını alması en doğal hakkıdır. Gerek üreticilerimiz, gerekse ticaret kesimi olan bizler ve sektörün tüm paydaşları birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, hem kendimizi, hem de sektörümüzü korumak zorundayız. Çünkü üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85'i ihracata gitmektedir. Temmuz sonu itibariyle bu oran yüzde 90'a ulaşmıştır. Küresel piyasadaki rakiplerimiz karşısında pazardaki rekabet gücümüzü yitirmememiz için dayanışma için birlikte hareket etmeliyiz. Bunun içinde biz Salihli Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.



"Üzüm bu şehrin zenginliğidir"



Üzüm Salihli için bir zenginlik olduğunu belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Çekirdeksiz kuru üzümümüzün Salihli Ticaret Borsası'nda bu şekilde ifade edilmesi aslında bütün Ege Bölgesi'ne de yansıyor. Göreve geldiği günden buyana üreticinin hak ettiği değeri alması için hem siyasilerle hem de odalarla önemli bir mücadele veriyor. Sizler adına Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy'a teşekkür ediyorum. Bir şehrin zenginleşmesi tarım ürünlerinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu işin bir diğer boyutu ise Salihli Organize Sanayi Bölgesidir. Geçtiğimiz 5 yılda Milletvekilimiz İsmail Bilen ve hükümetimizin de desteği ile çok önemli işler yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2. Etabının kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra hemen hemen yüzde 80'ini fabrika sahiplerine teslim etmiş durumdayız" diye konuştu.



"Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"



Üreticilerin yanında olduklarını belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Özellikle son dönemlerde gündemde olan konu ise fiyattır. Bakanımızla sık sık bir araya geliyoruz. Sürekli değerlendirmelerde bulunuyoruz. 18 yıllık iktidarımız döneminde gerek sivil toplum kuruluşları gerekse diğer paydaşlarla sürekli bir araya gelip müstahsilin sıkıntıya, dara düşmemesi adına, fiyat istikrarı adına işbirliği içinde olduk. Başkanımız da az önce rakamları verdi geçtiğimiz yıl ülkemize 500 milyon dolar düzeyinde bir döviz girdisi sağlandı. Biz iktidara geldiğimizde bir tek doğrudan gelir desteği vardı şimdi 15 farklı kalemde destek veriliyor. Dolayısıyla üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Salihli Ticaret Borsası'nda düzenlenen törene AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halil Çöygün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, oda başkanları sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçiler ve tüccarlar katıldı. - MANİSA