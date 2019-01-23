Manisa'da Sıcak Su Patlaması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 100 ton debi ile jeotermalden gelen sıcak suyun patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken yaklaşık 30 dekar bağ sıcak su altında kaldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 100 ton debi ile jeotermalden gelen sıcak suyun patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken yaklaşık 30 dekar bağ sıcak su altında kaldı.



Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi Çayyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan Turan'a ait üzüm bağı kıyısında özel bir firma jeotermalden sıcak su çalışması yaptığı sırada kuyu ağzında meydana gelen yırtıktan yaklaşık 100 ton debi ile akan sıcak su kontrolden çıktı. Uzun süre boyunca kuvvetli şekilde akan sıcak su yaklaşık 30 dekarlık üzüm bağını basarak göle çevirdi. Sıcak su patlaması sırasında işçi olarak çalışan M.Ö. (26) ayağına gelen sıcak sular nedeniyle yaralandı. Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"4-5 yıl burada her hangi bir bitki yetişmeyecektir"



Bağları sıcak suyla göle dönen Ziraat Mühendisi Hakan Turan, "Özel bir firmaya ait sıcak su kuyusunda gece borunun patladığı söyleniyor. Resmi makamlara gerekli dilekçemizi verdik. İlçe Tarım yetkilileri suyun patladığını tespit ettiler. Patlayan sudan örneklerimiz aldık. Su çok sıcaktı. Suda sarımsı bir renk var. Bunlarla ilgili tespitleri yaptırdık. Çıkan su çok yüksek dereceli bir sudur. Şu anda bir zarar tespiti yapılamaz. Bağlar uyku halinde. Ama sezona geçildiğinde bu bağda ot bitmeyeceği, geçmişte yaşanan örneklerle tescillenmiştir. Bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz. 4-5 yıl burada her hangi bir bitki yetişmeyecektir. Su sıcaklığı 100 derece civarındadır. Bu arazilerden bundan sonra hiçbir ürün olmaz. Bağlar ölür" dedi.



Firma yetkilileri ise jeotermal çalışmaları sırasında kuyu ağzında meydana gelen yırtık nedeniyle su kaçtığını ve kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sıcak suyun yaklaşık 30 dekarlık alanda kontrol altına alındığı bilgisini verdi. - MANİSA

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