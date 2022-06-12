Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı - Son Dakika
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Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı

12.06.2022 13:38
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtına nedeniyle üzüm bağlarında zarar meydana gelirken, sabah saatlerinden itibaren zarar tespiti için çalışmalara başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtına nedeniyle üzüm bağlarında zarar meydana gelirken, sabah saatlerinden itibaren zarar tespiti için çalışmalara başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtına zarara yol açtı. Sular altında kalan tarım arazilerinde dolu nedeniyle henüz yeni çıkan üzüm taneleri yere dökülürken, fırtınanın da etkisiyle üzüm bağları yere yattı. Doluya karşı brandalı önlem alan çiftçilerde zararın daha az meydana geldiği gözlenirken, brandalar dolu taneleriyle doldu. Bazı üreticiler de ortaklaşa kurdukları dolu bombası ile dolu yağışını havada suya dönüştürerek korundu.

Sabah saatlerinde tarlalarına gelen çiftçiler hasar tespit çalışmalarına başladı. - MANİSA

Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı
Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı

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Kaynak: İHA

Fırtına, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da şiddetli dolu yağışı bağlarda zarara yol açtı - Son Dakika
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